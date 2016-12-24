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10 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 'etkin pişmanlıktan' faydalanan rütbeli askerlerin verdiği ifadelerde geçen isimler doğrultusunda çalışma başlattı.

10 ilde FETÖ operasyonu
24 Aralık 2016 Cumartesi 11:12 tarihinde eklendi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 'etkin pişmanlıktan' faydalanan rütbeli askerlerin verdiği ifadelerde geçen isimler doğrultusunda çalışma başlattı.
 
Polis ekipleri yaptığı teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 kişiyi belirledi. Ekipler sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.
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