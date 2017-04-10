15 Temmuz gazilerinden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanarak gazi olanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' sözleri üzerine şikayetçi oldu.

Kahramankazan Adliyesine giden gaziler, şikayet dilekçelerini Cumhuriyet savcılığına teslim etti.

Kahramankazan Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi gaziler ve şehit yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Nisan 2017 tarihinde televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda söylediği '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' sözlerine alındıklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Kahramankazan Adliye Sarayı önünde bir araya gelen gazi ve şehit yakınları, doldurdukları dilekçeleri Cumhuriyet savcılığına teslim ettiler. Adliye çıkışında kameralar karşısına çıkan dernek üyesi gaziler, şikayet nedenlerini anlattılar. Gaziler adına açıklama yapan dernek sözcüsü Emre Baloğlu, suç duyurusunu şehitler adına da yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye'de daha önce de darbeler oldu ancak, hiç bir siyasi parti genel başkanı bu ifadeyi kullanmadı. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu şanlı destana karşı böylesine seviyesiz ve haddini aşan sözler sarf edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir.15 Temmuz hain darbe girişimini hafife alan bu ifade ile Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimizin aziz hatırasını lekelemeyle kalmamış, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hedef alarak Milletimizin Kutsal Değerlerine hakaret etmiştir."