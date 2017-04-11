15 Temmuz gecesi milletvekillerine ne talimatı verdi?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de parti binasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin artık uzlaşmaya, bu gergin ortamdan çıkmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "Gençlerimiz iş bekliyor. Fabrikalarımız ham madde bekliyor. Türkiye'de daha iyi şeyler yapmak zorundayız. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız kan gölü, birbi. Bur burumuzu sevmek zorundayız" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gaytancıoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi gecesi milletvekillerine meclise gitme talimatı verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini uçakla İstanbul'a giderken öğrendiğini belirten Gaytancıoğlu,"Bülent Tezcan'a hemen meclise gidin diyor. Bakın TBMM kapalı, çünkü Perşembe akşamı kapanıyor. Cuma günü kapalı. Normalde meclisin genel kuruluna açtırmak için bin türlü izin isteniyor. O gecede Bülent Tezcan açın kapıları diyor güç bela kapıları açtırıyor. Bülent Tezcan, Uğur Bayraktutan, Tufan Köse, bizim Çorum illetvekilimiz 3'ü meclise geliyor. İlk gelen, daha meclis başkanı yok, Ak Partili milletvekilleri, MHP'li milletvekilleri yok. Ve bizim Ankara'daki milletvekilleri süratle meclise geliyor. Bizim Fevzi Gündoğdu, Kırklareli milletvekilimizle Mevlüt Duru evleri meclise yakın, giderken helikopterden ateş altında gidiyorlar. Yere yatıyorlar üstleri başları çamur oluyor. O halde meclise geliyorlar. Ve o saaten sonra saat 00.00'dan sonra diğerleri gelmeye başlıyorlar" dedi.

Liderleri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine sürekli çağrı yaparak talimat verdiğini analatan Gaytancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor peki? Korumaları var 12 milyon oy almış bir partinin genel başkanı. Herkesle istişare bir şekilde nereye gideceğini bilmiyor. O arada başbakan peki ne yapıyor? Başbakan nerede? Cumhurbaşkanı nerede? Cumhurbaşkanı bir çağrı yapıyor. Aynı çağrıya bizde katılıyoruz, bizlerde sokaklardayız. Peki başbakan nerede? Başbakan bir geçidin altında saklanıyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu nerede? O nereye gidecek ya partisine gidecek, en güvenli yer neresidir yakında Bakırköy belediye başkanlığı. Bakırköy belediye başkanlığı 5 dakika mesafede, oradan geçiyor. Daha tanklar gelmeden güvenlikli bir şekilde Bakırköy belediye başkanın evine geçiyor. Orada da dinliyor ve telefonla bağlanıyor, Tweet atıyor, 'aman sakın meclisten ayrılmayın' diye. Ve genel merkez bir açıklama yapmadan bir açıklama yapmayın dediler. Çünkü neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Paritisi darbelerden çok çekmiş bir parti, zaten biz o yüzden bu darbenin siyasi ayağını merak ediyoruz ve son günlerde kontrollü darbe söylemlerimizden sonra bu atağa geçtiler" dedi.

Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, darbe girişiminin ardından merak ettikleri konular olduğunu söyleyerek, "Biz hala 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı kim başbakan olacaktı, bunu merak ediyoruz. Buradan bende merak ediyorum, kim başbakan olacaktı? Kim Milli Savunma Bakanı olacaktı? Kim tarım bakanı olacaktı? Kim Edirne Valisi olacaktı? Bunları merak ediyorum. Böyle bir liste yapmışlardır, biz bunları merak ediyoruz. Genel başkanımıza saldırma yerine kendileri bir an önce meclise gelseydiler, açıklamalarda bulunsaydılar. Ama saat 15.00'de darbenin olacağını öğreniyorlar, 16.00'da MİT öğreniyor. Peki neden meclisteki darbe komisyonu çalıştırılmıyor? Neden Hakan Fidan meclise ifade vermeye gelmedi? Neden Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar mecliste kurulan 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonuna ifade vermeye gelmedi? Biz bunları merak ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece görüntüleri var danışmanlarıyla bende konuştum" dedi.