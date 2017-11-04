25 yıldır her gece onu bekliyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde lokantası bulunan 68 yaşındaki Abdurrahman Topal, 25 yıldan bu yana mahallenin kedilerini besliyor. Eve dönüş saatinde onlarca kedi, Topal'ın otomobili ile sokağa girmesiyle aracının etrafını sarıyor ve verilen yemeği yiyor.

Andırın'da 30 yıldır lokanta işleten Abdurrahman Topal, 25 yıl önce Yeni Mahalle'deki evine gelince sokak kedisine lokantasından getirdiği yemeği verdi. Sonraki günlerde eve döndüğünde aynı kediyi bu defa bir başka kediyle birlikte gören Topal, o günden sonra her akşam sokak kedilerini beslemeyi kendine görev edindi.

EVE DÖNÜŞ SAATİNİ BİLİYORLAR

Gündüzleri ortalıkta pek görülmeyen sokak kedileri, Topal'ın otomobiliyle sokağa girmesiyle aracın etrafını sarıyor. Topal da beraberinde getirdiği yemeklerle kendisini bekleyen kedileri besliyor. Hayvanları çok sevdiğini ve ömrü yettiğince onları beslemeye devam edeceğini belirten Topal, "25 yıldır lokantamı kapattıktan sonra evime geliyorum. Mahallede bulunan onlarca kedi geleceğim saati bilir, arabamı gördüklerinde tümü etrafımda toplanır. Onlara günlük olarak yiyecekleri eti getiririm. Geleceğim saati biliyorlar, gündüzleri burada bir tane bile kedi göremezsiniz. Ömrüm yettiğince onların karınlarını doyuracağım. Hayvanlara karşı büyük bir sempatim var" diye konuştu.