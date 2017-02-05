259 DEAŞ hedefi vuruldu, 37 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef karadan, 39 hedef havadan bombalandı. Harekat kapsamında 33'ü ölü, 4 yaralı olmak üzere toplam 37 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 220 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları da imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 39 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 32 bina ve 3 karargah binası, 1 cephanelik, 2 bombalı araç ve 1 tünel girişi imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 33 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 DEAŞ mensubu yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı ve 2 mayın imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."