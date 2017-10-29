29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ümraniye'de coşkuyla kutlandı

CUMHURİYETİN kuruluşunun 94'üncü yılı Ümraniye'de görkemli bir törenle kutlandı. Sabahın ilk saatlerinde Ümraniye Belediyesi bahçesinde yer alan Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan kutlama, Atakent Mahallesi İBB Muhammet Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Kültür merkezinde gerçekleştirlen etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Ümraniye Kaymakamım Suat Dervişoğlu ve yüzlerce kişi katıldı. Mehter takımı gösterisi ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı ve ekibi mini bir konser de verdi.

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞU BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR”

Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Cumhuriyetimizin kuruluşu bir kahramanlık destanıdır. Gerçekten dört bir taraftan kuşatılmış vatan topraklarını, vatanını kazmasıyla küreğiyle canı pahasına kurtaran bir milletin yeniden ortaya çıkması ve devletini kurma hadisesidir. Bugün kolay kazanılmadı ve bu zor kazanılan bu vatanı kimseye yar etmeyiz. Bu toprakları kimsenin işgal etmesine izin vermeyiz” diye konuştu.

Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, “Devletlerin tarihini düşündüğümüz zaman 94 yıl daha dündür. Yani Cumhuriyet aslında daha dün kuruldu. Ama Osmanlı Devleti’ni, ömrünü bin yıl süren devletleri düşünün. Biz 1071’den beri burada değil miyiz? İnşallah 2071 yılında bin yılımızı görenler olacak" dedi.

Tören sonunda programa gelen vatandaşlar kültür merkezi içerisinde yer alan karma sergiyi gezdi. Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz temalı olmak üzere 2 bölümden oluşan sergi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.