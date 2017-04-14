29 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, geçen bir haftalık süreçte bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelenin sürdürüldüğü kaydedildi. Bilgilendirmede, terör örgütünün sürekli barınma alanı, yurt içinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman ve Kars bölgelerini teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yürütülen operasyonlar kapsamında Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve Muş'ta büyük ve orta çaplı operasyonlar düzenlendiği vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; aralarında bölücü terör örgütünün Güroymak sözde sorumlusu (turuncu listede), Gap sözde sorumlu yardımcısı, Savur sözde sorumlusu ve gri listede bulunan 2 terörist olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, 9 roketatar, 54 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 21 tabanca / makineli tabanca ele geçirilmiş, 63 EYP tespit edilerek imha edilmiş, 1.740 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 44 sığınak, barınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütünün finansal kaynaklarına da darbe vurulduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 3.213 kg toz esrar, 975 kilo kubar esrar ve 41 bin 52 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.

Yürütülen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı vurgulanan açıklamada, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3857 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Yürütülen etkili operasyonlar ile Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Bitlis ve Muş bölgelerinde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği belirtilen TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi:

"Yapılan operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiş, bu sayede bölücü terör örgütünün yaz yapılanmasının ve planladıkları hain emellerin önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 3857 kişi yakalanmış ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; geçtiğimiz yıl içerisinde teröristle mücadelede kazandığı tempoyu 2017 yılında da muhafaza etmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir."