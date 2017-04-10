3-1'lik yenilginin ardından istifa etti!

Adanaspor'u ligde bırakmak adına önemli mücadeleler verdiklerini ifade eden Şahin, "Ne var ki iyi başladığımız ikinci yarının ilerleyen bölümlerinde istediğimiz sonuçları alamadık. Takım istediğimiz gibi gitmiyor. Bundan sonrası için geleceklerin önünü açmak adına görevi bırakmak en doğrusu. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Sorumla varsa o da benim. Taraftarlara ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Adanaspor'a ve bizden sonra geleceklere başarılar diliyorum" dedi.

Basın toplantısında bir gazetecinin "İstifa mı ediyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise, "Evet" yanıtını verdi.

KARAMAN: "HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise şunları söyledi:

"İyi bir mücadele örneği gösterdik. Hak ederek bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı öncelikle kutluyorum. Adanaspor'un üzüntüsü bizim sevincimiz olmamalı. Bizden sonra ligin en genç takımı olan Adanaspor, 2-3 oyuncu alsaydı, oynadığı futbolda daha iyi yerlerde olurdu. Ama mali disiplinden uzaklaşmamak, gelir gider dengesini bozmamak için yapamadı transferleri."