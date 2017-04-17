3 ay daha OHAL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 20.35'te başlayan MGK, sona erdi. 50 dakika süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 22.30'da başladı. Toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş toplantı sonrasında açıklama yapıyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

"Yüzde 85'in üzerinde bir katılım vatandaşlarımızın demokrasiyi sahiplenmesi konusunda önemliydi. Türkiye son derece olgun, demokratik olarak gelişmiş bir seçim kampanyası geride bıraktı. Evet diyenler, Hayır diyenler oldu, bireysel olarak kanaatlerini açıklayanlar oldu. Son derece olgun, keyifli ve barışçıl bir şekilde kampanya sürecini geride bıraktık."

"Sandık günü hem sandık başındaki güvenlik meselesi, hem oyların her sandığın mutlaka sonuçları alarak YSK ve il seçim kurullarına bildirilmesiyle birlikte bütün sandıklar güvenli şekilde merkezlere ulaştırılmış ve erken saatlerde seçim sonuçları elde edilmiştir. Bunların hepsinin üstünde böylesine önemli ve kapsamlı reformun millet iradesiyle gerçekleşmiş olmasıdır."

"KAZANAN MİLLET VE DEMOKRASİ OLMUŞTUR"

"Hiçbir dış etkinin, baskının gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu. Bu sonuçla birçok açıdan baktığımızda kazanan millettir ve demokrasidir. Milletimizin tamamı kazanmıştır."

"Bundan sonraki süreçte TBMM'ye düşen aradaki uyum sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmek. YSK'nın kararını bekleyeceğiz. Resmen belirtmesiyle birlikte hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. 18 maddenin her birisi hemen uygulamaya konulacak. Bu uyum süreci konusunda parlamentonun seri şekilde çalışarak süreyi başarılı şekilde geçireceğine eminim"

"OHAL'İN 3 AY UZATILMASIYLA İLGİLİ YAZI KALEME ALINDI"

"MGK kendi uhtesinde olan OHAL'in uzatılmasıyla ilgili konuda Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararında bulundu. Bu karar ele alınarak Çarşamba saat 01.00'den itibaren OHAL'in 3 ay uzatılmasıyla ilgili yazı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Konu TBMM'ye gelecektir ve onayıyla 3 ay daha uzatılacaktır"

MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI HAKKINDA

"YSK seçim günü yaptığı açıklama ile konuyla ilgili olarak YSK'nın görüşlerini açık şekilde ortaya koydu. Bu konunun tarafı değiliz. Tarafı olmadığımız bir konuda açıklama yapmamız doğru değildir."

"ARTIK SİSTEMİN HAKEMİ DE HAKİMİ DE MİLLETİN KENDİSİDİR"

"Bu aziz millet işinin sahibidir. Sistemin de, Türkiye'deki siyasi süreçlerin de hakemi milletimizin kendisidir. Milletimiz bu süreçte ne şekilde karar verirse, yasa gerektiren konu olursa milletvekilleri vasıtasıyla yerine getirilir. Türkiye'de bundan sonra sözün de kararın da yegane sahibi millettir. Artık sistemin hakemi de hakimi de milletin kendisidir"