31 İlde FETÖ operasyonu!..

Soruşturma kapsamında örgütün itirafçı olan 'Mahrem imamları', Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensubu 700 muvazzaf askerin ismini verdi. Daha önce 68 askerin gözaltına alındığı Konya'da 70 asker hakkında daha yakalama kararı çıkması üzerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün 'Mahrem imamı' olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı oldu. İtirafçı mahrem imamların örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 700 muvazzaf askerin ismini verdi. Bunun üzerine ilk olarak 70 asker hakkında yakalama kararı verildi ve bu kapsamda geçen 10 Ekim günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 muvazzaf askerden 36'sı tutuklandı, 32'si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYON

İlk operasyonun ardından 46 subay, 20 astsubay, 4 uzman erbaş olmak üzere 70 asker hakkında daha yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon ve gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.