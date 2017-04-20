40 ışık yılı uzaklıkta Dünya dışı yaşam ihtimali

Astronomlar yeni keşfedilen gezegenin, güneş sistemi dışında yaşam bulmak adına yapılmış en büyük keşif olduğuna inanıyorlar.

Resmi adı LHS 1140b olan ancak ‘Superjorden’ olarak anılan gezegen, güneş sisteminin 40 ışık yılı dışında bulunuyor. Gezegenin konumu, kendi güneşine göre, ‘Goldilocks zone’ olarak adlandırılan, ısının ne çok yüksek ne de çok düşük olduğu, yaşama elverişli bir uzaklıkta bulunuyor. Gezegende sıvı halde su bulunması halinde, gezegenin, bildiğimiz anlamda yaşamı destekler koşullara sahip olduğu kesinleşecek.

LHS 1140b, 2 ay önce keşfedilen ve üzerinde yaşam olma ihtimali olan, güneş sistemi dışındaki 7 gezegen arasında bir istisna olarak görülüyor.

Araştırma grubunun başkanı Harvard Üniversitesinden astronom Jason Dittman, “Superjorden, on yıllardır gördüğüm, güneş sistemi dışındaki en ilginç gezegen.” dedi.

İlk bulgulara göre Superjorden 5 milyar yaşında, Dünyadan yüzde 40 oranında daha büyük ve kendi yıldızına Dünyanın Güneşe olan uzaklığından 10 kat daha yakın.