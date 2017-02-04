49 ilde yapılan FETÖ Operasyonu'nda 91 kişi tutuklandı

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste, 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 177 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi 27 Ocak Cuma günü, 60 kişi ise 3 Ocak Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 24'ü adli kontrol talebiyle, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.