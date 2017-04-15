62 asker FETÖ'den tutuklandı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 84 askerden aralarında 'asker abileri'nin de bulunduğu 62'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9'u asker abisi ve diğerlerinin büyük çoğunluğu halen görevde muvazzaf asker olan toplam 84 kişi Cumhuriyet savcılığınının talimatı ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış olup, şüphelilerin emniyet ve adliyedeki soruşturmaları tamamlanarak 62 şüpheli hakkında tutuklama, 22 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmiştir. Firari 7 şüphelinin arama çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu soruşturma derinleştirilerek sürdürülmektedir."

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) -