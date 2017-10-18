7 işçi öldü

ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde ruhsatsız olduğu belirtilen bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 7 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında 1 işçi de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri, göçükte başka işçilerin olma ihtimaline karşın, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak- Cizre karayolunun 20'inci kilometresinde, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de katıldığı çalışmalarla 7 işçi kısa sürede göçük altından yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalar sırasında işçilerden biri de fenalık geçirdi. Yaralanan 7 işçi ile rahatsızlanan 1 işçi, hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralı 1 işçi ile fenalaşan diğer işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında başka işçilerin de olabileceği ihtimali üzerine, ekiplerin arama çalışması sürerken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ENERJİ BAKANLIĞI : KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ SAHA İÇİN VERİLMİŞ ÇALIŞMA RUHSATI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu kömür ocağında 6 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." denildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ARANIYOR

Şırnak Valiliği, 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bir kişinin de kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ruhsatsız kömür madenindeki göçükle ilgili açıklama yaptı. Göçük altında kalan 1 kişinin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Merkez - Cizre Karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelan neticesinde göçük altında kalan 6 vatandaşımız vefat etmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Göçük altında kalan 1 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir. Söz konusu alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatılmış bir alandır. Ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyeti esnasında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli mercilerce hem iş güvenliği hem de terör örgütü ile bağlantıları yönüyle çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."

GÖÇÜK ALTINDAN 1 CESET ÇIKARILDI

Şırnak'taki 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçük altından yaralı olarak çıkarılan 7 işçiden Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybederken, maden ocağında yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Abdullah Kayaş'ın da cansız bedeni çıkarıldı. Böylece göçükte yaşamını yitiren işçilerin sayısı 7'ye ulaştı.

Bu arada Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan işçilerden Sekvan Üstün'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Cizre'ye gönderildi. Hastanede tedavi gören Sıddık Kabak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 6 kişinin otopsisi devam ediyor.