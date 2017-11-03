8 tonluk fındık ezmesi ile rekor denemesi yapılacak

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Uluslararası Çikolata Festivali'nde bu yıl bir rekor denemesi yapılacak. Festival ekibi Mart 2018'de ikincisi yapılacak etkinlikte 8 tonluk fındık ezmesi yaparak rekor kırmayı deneyecek.

Sektörün en önemli çikolata firmaları, kahve markaları ve tasarımcılarının yer alacağı, dünyaca ünlü yerli-yabancı şeflerin atölye ve söyleşilerinin gerçekleşeceği Uluslararası Çikolata Festivali'nin ikincisi 2018 yılının Mart ayında gerçekleşecek. Etkinlikte yapılması planlanan rekor denemesi hakkında bilgi veren festivalin yapımcısı Savaş Uğurlu, "Fındığın başkenti Ordu'nun fındığını dünyaya anlatmak ve yaygınlaştırmak adına dünyanın en büyük fındık ezmesini yaparak Guinness Rekorlar kitabına başvuracağız. İlk kez fındık ile bir dünya rekoru kırmak için çalışacağız. 5 ton fındık 3 ton çikolata kullanarak 8 ton fındık ezmesi yaparak rekoru kırmak istiyoruz" diye konuştu.

BU YILIN KONSEPTİ SEVGİ

İstanbul’da 8 -11 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Çikolata Festivali’nin konseptinin sevgi olduğunu belirten Uğurlu, "Festivalimizde Türk şeflerin katılacağı çikolata workshopları, seminerler, söyleşiler, katılımcıları hikayesi 4 bin yıl öncesine uzanan çikolatanın mucizevi yolculuğuna çıkaracak. Birbirinden güzel çikolataların sergilendiği festivalde, ziyaretçilere çikolatanın tarihi ve gelişimi hakkında da bilgi verilecek" dedi.