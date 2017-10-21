Dünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanından terörist YPG'ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanından terörist YPG'ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanından terörist YPGye tebrik
21 Ekim 2017 Cumartesi 07:55 tarihinde eklendi.
Tillerson, yayımladığı mesajda, kentin DEAŞ'ten kurtarılması sebebiyle Suriye halkını, YPG ve aynı kapsamda Suriye Arap Koalisyonunu tebrik ettiğini belirtti.
 
Mesajda, "İşimiz henüz bitmedi ancak Rakka'nın kurtarılması DEAŞ'le mücadelede kritik bir dönemeçtir ve bu teröristleri mağlup etmek için Suriye içindeki ve uluslararası çabaların başarısının altını çizmektedir" ifadesini kullanan Tillerson, Rakka'da yeni dönemde sivil bir konseyin kurulacağını ve şehrin bu konsey eliyle yönetileceğini kaydetti.
 
DEAŞ'in başkent ilan ettiği Rakka'da, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyon neticesinde YPG zafer ilan etmişti.