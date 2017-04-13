ABD savaş uçakları IŞİD deposunu vurdu

Suriye, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait uçakların, Deyrezzor kasabasının doğusundaki Hatla köyünde IŞİD’in "büyük miktarda zehirli kimyasal madde içeren bir deposunu" vurduğunu ileri sürdü.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından dün geç saatlerde gerçekleştirilen bir hava saldırısında IŞİD'e ait deponun vurulmasıyla ortaya çıkan toksik madde nedeniyle "siviller de dahil olmak üzere yüzlerce kişide öldü." denildi.

"Tekfirci terör örgütünün karargâhında yüksek sayıda yabancı teröristlerin yanı sıra büyük miktarda zehirli kimyasal maddenin bulunduğu ortaya çıktı" denilen haberde, saldırının ardından IŞİD karargâhının üstünde önce beyaz, ardında da sarı bir bulut meydana geldiğine dikkat çekildi.

Suriye devlet televizyonunda da yayımlanan haberde, "Bu olayın IŞİD ve El Kaide bağlantılı teröristlerin elinde kimyasal silah olduğunu kanıtlıyor" denildi.