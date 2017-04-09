ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Coral Gables kentinde bulunan Maerrick Park Alışveriş Merkezi’nde (AVM)silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırı, AVM içinde bulunan bir merkezinde vücut geliştirme eğitmeni olarak çalışan 33 yaşındaki Abeku Wilson adlı kişi tarafından gerçekleştirildi.

Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olan AVM’de saldırı nedeniyle büyük panik yaşandı, insanlar koşarak kendilerini güvenli bir yere atmak için çabaladı. AVM’ye giriş ve çıkışlar durdurulurken, polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırıda yaralanan spor merkezi müdürü Janine Ackerman ile başka bir spor eğitmeni olan Mario Hortis, Ryder Travma Merkezi’ne kaldırılırken, Abeku Wilson’ın saldırının ardından intihar ettiği açıklandı.