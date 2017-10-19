ABD'de silahlı saldırı; ölü ve yaralılar var

Baltimore’nin 20 mil kuzeydoğusunda bulunan Edgewood'daki Emmorton Business Park'ta yerel saatle sabah 9.30 civarında gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, iki yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığı henüz net olmamakla birlikte görgü tanıklarına göre kalabalık olan parktaki insanların çoğu çığlık atarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis şüphelinin 37 yaşındaki Radee Labeeb Prince olduğunu açıkladı ve yakalanması için fotoğrafını yayınladı. Bölgedeki bazı okullar ise güvenlik tedbiri olarak tatil edildi. Yaralılar ise Baltimor’daki bir hastanede tedavi altına alındı.