ABD'den Rusya'ya Suriye eleştirisi

Amerika'daki ABC kanalında bir programa katılan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova hükümetinin 'Suriye'de kimyasal silahları tespit ve yok etme' anlaşmasını uygulamada başarısız olduğunu savundu. Tillerson, "Bana göre buradaki asıl başarısızlık, 2013'te uygulamaya konan kimyasal silah anlaşmasını yerine getirmede Rusya'nın gösterdiği başarısızlıktır," şeklinde konuştu.



Tillerson "En son gerçekleşen korkunç kimyasal silah saldırısıyla ilgili bu başarısızlık, büyük ölçüde Rusya'nın uluslararası topluma karşı görevini yerine getirememesindendir," diye ekledi.

Rusya'yı doğrudan sorumlu tutmadı

Rusya'yı kimyasal gaz saldırısının planlanışı ya da uygulanışı konusunda doğrudan sorumlu tutmayan Tillerson, Rusya'nın Beşar Esad'ın bu konuda ortağı olduğuna dair "somut delil" görmediğini söyledi. Buna rağmen Tillerson, Rusya'nın Suriye ile ittifakını gözden geçirmesini ve Esad'a karşı daha sert bir duruş sergilemesini beklediğini, "bu korkunç saldırılar her gerçekleştiğinde, Rusya'ya daha çok sorumluluk yüklediğini" öne sürdü.

Tillerson'ın bu hafta Moskova'ya giderek Rus yetkililerle görüşmesi planlanıyor.