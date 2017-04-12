ABD'den Rusya'ya tehdit

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Rusya ve ABD’nin Suriye konusunda ulusal çıkarlara uyan karlı bir anlaşmaya varmaması halinde Moskova’nın izole edileceğini bildirdi.

Spicer gazetecilere yaptığı açıklamada, “Fakat ulusal çıkarlarımıza uyan anlaşmaya varamazsak Rusya izole edilecektir” dedi.

Spicer, Moskova’nın kendisini dünya birliklerinden izole ettiğini, çünkü kendisini Suriye ile aynı tarafta tuttuğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD’nin Rusya ile IŞİD ile mücadele başta olmak üzere ortak hedeflerine ulaşmak için stratejik işbirliği yapmaya hazır olduğunu, fakat kendi prensiplerinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, (DHA)