ABD'li tanınmış isimlere FETÖ'den suç duyurusu

FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henry Barkey gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlardan Mehmet Sarı, Doğan Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sarı, "Bu iş sadece Fetullahçıların yapmış olduğu bir mesele değil. Uluslararası parçası olmadan bu işin gerçekleşmesi imkan dahilinde değildi"

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Preet Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henry Barkey'in de bulunduğu 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ellerindeki bazı bilgi ve belgelerin de sunulması üzerine savcılık, söz konusu kişiler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Suç duyurusunda bulunan avukatlardan Mehmet Sarı, 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekerek bu işin arka planında bir üst akıl olduğunu söyledi.

"BU İŞ SADECE FETULLAHÇILARIN YAPMIŞ OLDUĞU BİR MESELE DEĞİL"

Sarı, "Türkiye 15 Temmuz'da çok ciddi bir kalkışmayla karşı karşıya kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları bu işin aktörüydü. Fakat bu işin geri planında daha da işbirlikçi ve bu işin planlayıcıları olduğunu düşünüyoruz. 11 avukat meslektaşımızla birlikte söz konusu sürecin üst akılı olan, itifak eden kimler var diye yaptığımız çalışma neticesinde şunu gördük ki, bu iş sadece Fetullahçıların yapmış olduğu bir mesele değil. Uluslararası parçası olmadan bu işin gerçekleşmesi imkan dahilinde değildi" dedi.

İNCİRLİK ÜSSÜ...

Mehmet Sarı, "İncirlik üssündeki NATO uçaklarını düşünün, bunlar aslında Amerika'dan kontrol edilen, gerektiğinde ateşleme sistemi Amerika'dan kilitlenen ve hiçbir suretle hareket etme kabiliyeti bulunmayan uçaklar bunlar. Bu uçaklar eğer bugün darbeye karışmışsa, tanker uçaklarla bu sürecin parçası olmuşsa burada bu işin derinlerinde gerçek işbirlikçilerin ortaya çıkarılmasını biz Türk yargısı adına bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ AKŞAMI BÜYÜKADA'DA TOPLANTI YAPILDI

Avukat Sarı suç duyurusunda bulundukları bazı isimlerin 15 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptıklarına dikkat çekerek, bu kişimlerin aynı günün akşamı Büyükada'da toplandı yaptıkları, iki gün sonrasında da Karaköy'de toplantı yaptıklarını öne sürdü. Bu kişilerin darbe girişimi sürecinin önemli aktörleri olabileceğini ifade eden Sarı, bu kişilerin araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"HANRY BARKEY 15 TEMMUZ GÜNÜ İSTANBUL'A GELDİ DARBE BAŞARISIZ OLUNCA GİTTİ"

Ortadoğu Uzmanı Hanry Barkey'in 15 Temmuz sabahı saat 10.45'te Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptığını, darbenin başarısız olmasının ardından da 19 Temmuz sabahı saat 04.45'te Türkiye'den ayrıldığını iddia eden Sarı, bu kişilerin, ABD'de bulunan ve örgütle bağlantılı bazı kuruluşların temsilcileriyle toplantılar da yaptıklarının bilindiğini söyledi. Bu kişilerin gerek uluslararası medyaya düşen gerekse de, sosyal medya paylaşımları ile belli başlı delilleri de savcılığa sunduklarını belirten Sarı, "Zannediyorum Türk yargısının da yapacağı araştırma sonucu bu sürecin daha da açıklığa kavuşacağını düşünüyorum" dedi.

MİLLET İLK DEFA DARBEYİ BASTIRDI

15 Temmuz'un kendi içinde soft bir darbe olmadığını belirten Sarı, "Milletin ilk defa darbeyi bastırmasıyla bazı gerçeklerin de ortaya çıktığını söyledi. Sarı, "Şu hep vardı. 1982'deki darbede ifade edilen, 'darbe olmuş Türkiye'de, kim yapmış. bizim çocuklar mı... o zaman problem yok" anlayışı değil, artık buna karşı, 'bizim çocuklar darbeyi başaramadı'nın ve bunun yanında bir de yargı önünde hesabının verilmesini söylüyoruz" diye konuştu.

"GEREKİRSE KIRMIZI BÜLTEN DE ÇIKARILIR"

Avukat Mehmet Sarı, soruşturma sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi; "Soruşturma makul şüphe üzerine başlar. Yeterli seviyeye ulaşırsa gerekli tedbirler alınır. Kişilerin yakalanması, sorguya alınması... Bunlar savcılık makamının yapacağı işlemler ama, işin icabı gerekli kılan hallerde gerekirse kırmızı bültenle de bu kişilerin soruşturulması, ifadelerinin alınması gibi tedbirlerde öngörülebilir. Bu durum savcılık makamının yetkisi ve takdiri çerçevesinde olacaktır"

Türk milletinin bir ferdi olarak, kamu vazifesi adına girişimde bulunduklarının altını çizen Sarı, süreci takip ettiklerini bundan sonra da elde edecekleri delilleri de savcılığa sunacaklarını belirtti.

SAVCILIK DARBE GİRİŞİMİ GÜNÜ BÜYÜKADA'DA YAPILAN TOPLANTIYI ARAŞTIRIYOR

İstanbul Terör ve Ögütülü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'ye giriş çıkış yaptıkları tarihler ile FETÖ yöneticileriyle irtibatlarının bulunup bulunmadığının incelendiği, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da yapılan toplantıya kimlerin katıldığı ve söz konusu toplantının ne amaçla yapıldığının araştırıldığı belirtildi.

O İSİMLER

Hakkında soruşturma başlatılan isimler şöyle;

Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve Eski CIA Direktörü John Brenan...

Ümit TÜRK -Güven USTA, İstanbul DHA