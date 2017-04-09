Dünya Haberleri ABD'nin bombardımanını görüştüler

ABD'nin bombardımanını görüştüler

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakiri ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye hava üssüne yaptığı bombardımanı görüştü.

ABDnin bombardımanını görüştüler
09 Nisan 2017 Pazar 11:25 tarihinde eklendi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakiri ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye hava üssüne yaptığı bombardımanı görüştü. 
 
 
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki taraf yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye birliklerine gerçekleştirdiği saldırıyı ele aldılar ve bunu bağımsız bir ülkeye karşı agresif eylem olarak değerlendirdiler" denildi.
 
 
Rus haber ajansı RİA’da yer alan habere göre, iki ülke terörle mücadelenin devam ettiğini ve operasyonların güçlendirileceğini belirtti.