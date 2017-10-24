ABD’yi ayağa kaldıran fotoğraf: Tasma takılan çocuk

Bridgewater kentindeki ilkokulda Amerikalı seyyahların 17. yüzyıldaki yaşamlarının anlatıldığı derste öğretmen ve öğrenciler, o zamanın ruhunu yansıtan giysiler giyerek fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta, tasma takılan siyahi bir kızın iki beyaz çocuk ve sınıf öğretmeninin önünde diz çöktüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun tepki aldı. Artan tepkiler üzerine okul yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi. Sınıf öğretmeni ise fotoğrafın farklı algılandığını belirterek, “Bu derste hiçbir şekilde, bir insanı veya grubu aşağılama niyetimiz olmadı” dedi.

Andrea Clare ismindeki bir veli ise “Bu fotoğraf bir insanın köleleştirilmesini simgeliyor. Burada çocuğun renginden ziyade daha büyük bir sorun var” açıklamalarında bulundu.