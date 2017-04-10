Adana'da ''Hayır'' dayağı

ADANA'da 65 yaşındaki Bekir Polat, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için kendisine verilen 'evet' bildirisini kabul etmediği ve 'hayır' oyu vereceğini söylediği için dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, 7 Nisan'da Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde yaşayan Bekir Polat, bir yakınını ziyaret etmek için Cumhurbaşkanı'nın Adana mitinginin olduğu gün hastaneye gitti. Acil servis önünde bekleyen Polat'ın yanına gelen bir grup genç, iddiasına göre 'Evet' bildirisi vermek istedi. Polat'ın bildiriyi kabul etmemesi üzerine gençler kendisini ikna etmek istediklerini söyledi. Polat ise, "Ben CHP'liyim. Referandumda sandıkta görev yapacağım. 'Hayır' oyu vereceğim" dedi. Bunun üzerine gençler, Polat'ı tartakladı. Başı ve kaşı yarılan Polat, hastanede tedaviye alındı. Taburcu edildikten sonra evinde dinlenmeye çekilen Polat, psikolojisinin de bozulduğunu anlatarak, "Bir anda bana saldırdılar. Hastanede güvenlik kamerası var. Şikayetçi oldum ifademi aldılar. Bana saldıranların bulunmasını istiyorum" dedi.