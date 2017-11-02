Adana'da sokak ortasında cinayet!

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Fikri Durmaz, hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.00 sıralarında Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi 4006 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyine ait gece kulübünü kapattıktan sonra eve gitmek yola çıkan Fikri Durmaz, sokakta yürüdüğü sırada evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin sırtına ve göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.



Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, Durmaz'ı kanlar içinde yerde yatar halde görünce otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Durmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Evli olduğu öğrenilen Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yakınlarının polise verdiği ilk ifadede, Durmaz'ın, dün ağabeyine ait gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını, cinayetin de aynı kişiler tarafından işlenmiş olabileceğini söylediği öne sürüldü. Ayrıca Durmaz'ın, önceki gün adı açıklanmayan biriyle kavga ettiği, bu nedenle karakolluk olduğu da belirtildi.



Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise 5 adet boş kovan bulundu.



Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.