Adan'dan Davutoğlu'na sert eleştiri!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı tarafından Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 'Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Celal Adan, PKK terör örgütü başta olmak üzere Suriye ve Irak konularında iktidara yönelik geçmişte yaptıkları uyarıları hatırlatarak bugün yaşananların kendilerini haklı çıkardığını söyledi. Adan, "Biz haklı çıktık sevincini yaşamıyoruz. Çünkü her haklı çıktığımız hadisenin arkasında Türkiye'nin bir sürü kaybının olduğunu görüyoruz. Oradaki boşluklar, zaafiyetler Türkiye'ye çok büyük zararlar verdi" diye konuştu. Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşanan, karşılıklı yapılan açıklamalara değinen Adan, "İşte dün hayasızca ve ahlaksızca, genel başkana karşı eski bir başbakan tavır koyuyor. Bir kere ar damarı çatlamış onun. '15 gün sonra Suriye'de namaz kılacağız' diyen bir başbakan, o gün uyguladığı politikaların tamamen yok olduğu ortamda bile çıkıp genel başkana dil uzatıyor" dedi.

"O POLİTİKALARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR"

MHP'nin istikrar ve devletin kuruluş iradesi adına bugün sigorta vazifesi yaptığını söyleyen Adan, "Suriye'deki kargaşa başladığında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey, bu kargaşadan uzak durulması gerektiğini söyledi. Ancak muhtemeldir ki bizim sınıra dayanma olacak, bunun için de biz, 'Afrin'den Kandil'e kadar bir güvenlik konsepti oluşturalım ve gelen vatandaşların orada güvencelerini sağlayalım' dedik. Türkiye'de eski bir Başbakan, 'yüz bin kişi alacağız' dedi. Bugün 3 milyona yakın Suriyeli bizim ülkemizde. Bu nedenle o politikalarda büyük değişiklik olmuştur, doğru da olmuştur. Bugün Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta verdiği mücadele çok onurlu bir mücadeledir" diye konuştu.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM

Celal Adan konuşmasında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından gerçekleştirilen referandum ile Irak merkezi hükümetiyle Kuzey Irak yönetimi arasında Kerkük'te yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde de bulundu.

"Referanduma en sert tepkiyi koyduk" diyen Celal Adan, "Lozan'da oluşmuş olan hukuka dayanarak eğer Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü bozulursa ve şartlar oluşursa 'Kerkük bizimdir' dedik ve ona bir plaka koyduk. Buna itiraz edenler oldu hatta Barzani'ye devlet muamelesi yapmaya kalkanlar oldu. Dünyanın en vahşi en alçak örgütlerinden bir tanesi olan IŞİD, Musul'a 100 kişi gönderdi, peşmerge silahlarını bırakıp kaçıp gitti. Dün de aynı manzarayla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

"PEŞMERGEDEN DAHA ÇABUK KAÇACAK OLAN PYD'DİR"

Adan, "Biz, bir ve beraber olursak silahlarını bırakıp kaçan peşmerge, peşmergeden daha çabuk kaçacak olan PYD'dir. Geçenlerde gittik gördük. O bölgeyi temizledik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin oluşturacağı meşru gücün karşısında bu alçaklar duramaz. Yakın coğrafyamızda zalimler, alçaklar var. Milleti birbirine kırdırmak için çaba sarfedenler, mezhep çatışması çıkarmak isteyenler var.

Bu kadar adaletsizliğin üzerinden bir değer yaratmaları mümkün değil" şeklinde konuştu.

"İSTEYEN MÜFTÜYE İSTEYEN MEMURA KIYDIRSIN"

Celal Adan, konuşmasının ardından toplantıya katılan muhtarların çeşitli konulara ilişkin sorunlarını ve görüşlerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Şişli Merkez Mahallesi Muhtarı Gönül Yılmaz tarafından Adan'a müftülerin nikah kıymasına ilişkin görüşleri soruldu. Adan, "Biz siyasilerin en fazla görülmek istendiği yerler düğünler ve cenazelerdir. Vatandaş düğününe davet eder. Düğünlere gidiyoruz, 'Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği yetkiye dayanarak' deyip nikah kıyıyor. Buna bir itiraz yok ve bu devam ediyor. Biri de diyor ki, 'müftü kıysın'. Müftü de kıysın yani ne olacak. İsteyen müftüye kıydırsın isteyen memura kıydırsın" dedi.

Toplantıya MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile birlikte katılan Celal Adan, programın ardından muhtarlarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.