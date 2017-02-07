Adil Öksüz'ün Twitter hesabı kapatıldı

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Adil Öksüz adına açılan twitter hesabı kapandı.

Twitter'da Adil Öksüz adına 2 Şubat günü hesap açıldı. Twitter'da Adil Öksüz'ün bilinen fotoğrafı kullanılırken, profil kısmında "Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz" yazısı, duvarında ise "Allah de, ötesini bırak" yazısı yer aldı. Hesaptan 2 Şubat günü, "Sessizliğimi koruyup olan bitenleri izliyorum, hakkımda mesnetsizce atılan iftiralara cevap verme gereği oluştu artık" ve "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım. Son söz milletindir" yazılı paylaşımlarda bulunuldu. Twitter hesabının kim tarafından açıldığı bilinmezken, hesabın kapandığı görüldü.