Adnan Hoca, Cem Küçük'e sahip çıktı

Mavi Marmara çıkışıyla muhafazakar kesimin tepkilerinin hedefi olan Cem Küçük'e, "kedicikler"iyle gündemden hiç düşmeyen "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'dan tam destek geldi.

"Cem Küçük'ü yalnız zannetmesinler" diyen Adnan Oktar, "Hiç kimse rahatça ezerim diye heveslenmesin. İrticalen yapılan konuşmada herkes hata yapabilir" dedi.

"Her insan irticalen yaptığı konuşmalarda amacını aşan sözler kullanabilir" diyen Adnan Oktar şöyle dedi:

"Vatan sever, hiçbir çıkarı olmadan, bir çok kişinin kendisine hasım olmasını göze alarak ortaya çıkan delikanlıları asla yalnız bırakmayız..."

Adnan Hoca'nın Cem Küçük twitleri kedicikleri tarafından da hemen RT yağmurunu tutuldu...