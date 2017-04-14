Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın

Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, işletmedeki gaz tanklarının olduğu bölümde başladı. Hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başlayan yangında alevlerin kısa sürede fabrikanın birçok bölümünü sardı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevre ilçe ve belde belediyelerden gelen ekipler müdahale etti. Yangına yaklaşık 20 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 36 yaşındaki Yusuf Kalaycı ile 30 yaşındaki Sedat Taşar isimli 2 işçi yaralandı. Öte yandan, yangından yaralanan 2 işçinin de vücudunda ağır yanıklar olduğu bildirildi. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.