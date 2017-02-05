Afyonspor otobüsüne taşlı saldırı: 1 ağır yaralı

SAKARYASPOR maçının ardından dönüşe geçen AFJET Afyonspor kafilesinin bulunduğu otobüs taşlı saldırıya uğradı. Seyir halindeyken otobüsün ön camından giren bir taş Sportif Direktör İbrahim Çelik'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik ameliyata alındı.

Sakarya Atatürk Stadı'nda Üçüncü Lig maçında Sakaryaspor'u 2-1 yenen AFJET Afyonspor kafilesi karşılaşmanın ardından takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Afyonspor kafilesini taşıyan otobüse Sakarya çıkışına kadar eşlik eden polis eskortu daha sonra ayrıldı. Saat 17.30 sıralarında Sakarya- Eskişehir karayolunun 25'inci kilometresinde otobüs yol kenarında bekleyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Taşlardan biri otobüsün ön camından içeri girerek AFJET Afyonspor Sportif Direktörü İbrahim Çelik'in başına isabet etti. Otobüsün arka camı da kırıldı. Otobüs sürücüsü saldırıyı atlatmak için yoluna bir süre daha devam etti. Daha sonra aracın durdurulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Başına isabet eden taşla yaralanan İbrahim Çelik ambulansla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasının çatladığı belirtilen Çelik'in ameliyata alındığı belirtildi.

AFJET Afyonspor ve İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, hastaneye giderek İbrahim Çelik'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Saldırıda İbrahim Çelik dışında yaralı olmadığını söyleyen Salih Sel, "Biz bu maçtan önce de dostluk, kardeşlik ortamının sürmesini istediğimizi, futbolda şiddet görmek istemediğimizi ifade etmiştik. Hatta olay çıkacaksa veya sakatlık olacaksa biz Sakarya'ya gitmeyelim ya da maçı kaybetmeye hazırız demiştik. Ancak dönüş yolunda yine böyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldık" dedi.