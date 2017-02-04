Ağabeyinin omzundaki tüfek ölüme götürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Çakış Mahallesi Zincirlikaya mevkiinde meydana geldi. Yarıyıl tatili için ilçeye gelen Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Hüseyin G., kardeşi Hakan ile avlandıktan sonra eve dönüşe geçti. Yolda, Hüseyin G.'nin omzundaki av tüfeği, henüz bilinmeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Hakan G., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hakan G.’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Hüseyin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.