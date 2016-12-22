Ağrı kesiciler bin 728 can aldı

ABD'nin 2014 verilerine göre 1.85 milyon nüfusa sahip olan eyaleti Batı Virginia'nın başına ağrı kesici ilaçlarla dertte.



İlaç firmalarının son yıllarda yüz milyonlarca ilaç satışı gerçekleştirdiği eyalette aşırı dozdan ölüm vakaları da artmaya başlarken, kontrolsüz sevkıyatlar sonrası kişi başına yıllık ağrı kesici tüketimi 433'e yükseldi.

Rakamları ve yaşanan ölümleri değerlendiren, aynı zamanda eski bir eczacı olan Delege Don Perdeu, insanların zayıflıklarını kullanan ilaç dağıtıcılarının aç gözlülük yaparak bir suç işlediğini belirtiyor. Perdeu, bunun affedilemeyecek ve mazeret bulunamayacak bir hata olduğuna dikkat çekiyor.



Kayıtlara göre 2007-2012 yılları arasında Batı Virginia'daki ağrı kesici tüketimi 215'i geçmiyordu.

Gazzette-Mail, ilaç şirketlerini savunun hukukçuların engellemelerine rağmen ABD İlaç Uygulama İdaresi'nin verilerine ulaşmayı başardı ve ortaya dikkat çekici veriler çıktı. Eyaletin 2007-2012 yılları arasındaki ağrı kesici tüketimi verileri incelendiğinde, günümüzde bu ortalamanın ikiye katlandığı görüldü.

Özellikle eyaletin güney yakasında ağrı kesici ortalamasının daha fazla olduğu dikkat çekerken, eyaletteki Wyoming, McDowell, Boone ve Mingo şehirleri ABD'de aşırı dozdan ölümlerin en çok görüldüğü 4 şehir olarak biliniyor. Yine Batı Virginia'nın toplam 10 şehri, ABD'de en fazla ölümün görüldüğü 20 şehir arasında yer alıyor.



2007-2012 yılları arasında Batı Virginia'da meydana gelen aşırı doz ölümleri yine eyaletin güneyinde yoğunlaşıyor.



Ölümlerdeki artışa rağmen eyalete ağrı kesici dağıtımını artıran ilaç firmaları, Mingo, Logan ve Boone şehirlerinde hidrokodon içeren Lortab, Vicodin ve Norco markalı ilaç satışına devam ediyor.

Veriler incelendiğinde 2007-12 yılları arasında hidrokodon ve oksidon içeren ağrı kesicilere bağlı aşırı doz ölümlerinin yüzde 67 arttığı görülüyor.



Gerçekleşen ölümlere rağmen ilaç firmalarının satışlarında yaşanan büyük sıçrama, şirket CEO'larının kazançlarının da zirve yapması sağlıyor. Öyle ki ABD'nin en büyük 5. şirketi McKesson'ın CEO'su, 2012 yılında ülkenin en çok maaş alan yöneticisi olarak dikkatleri çekmişti.



"ANNEM BİR BAĞIMLIYDI"

Batı Virginia'da aşırı dozda OxyContin tüketen ve hayatını kaybeden kızı Mary Kathryn Mullins'ten bahseden anne Kay Mullins, kızının haftada 90-120 aralığında ağrı kesici tükettiğini söyledi.



Evinin yakınında bir kaza geçiren Mary Kathryn, bu kazanın ardından doktorların kendisinin kullanımı için uygun gördüğü OxyContin'e karşı bağımlılık duymaya başlamış.



Kızının bağımlılığı nedeniyle doktorları da suçlayan acılı anne, tüm engellere rağmen kızının bağımlı olduğu ilaçlara bir şekilde ulaşabildiğini de sözlerine ekliyor.