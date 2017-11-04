Ailesine kızıp evi yaktı, itfaiye kurtardı

FATİH'te 19 yaşındaki Murat P., iddiaya göre anne ve babasıyla kavga ettikten sonra evlerini ateşe verdi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan bina sakinlerini yangın merdiveniyle kurtardı.

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Değirmen Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Murat P., henüz bilinmeyen sebeple evde anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Seslerini duyan komşular eve gelerek durumu yatıştırdı. Murat P., bir süre sonra iddiaya göre evi ateşe verip kaçtı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı. Bu arada, yanan evin sahibi Bülent P. ve eşi hemen evden çıkarak binayı terk etti. Dumanların binayı sarması nedeniyle üst katlarda oturan apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini yangın merdiveni aracığıyla kurtardı. Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulansa taşınarak ilk tedavilerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Görgü tanıkları, gencin anne ve babasıyla kavga ettikten sonra evi ateşe verip kaçtığını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.