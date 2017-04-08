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Ajda veda ediyor

1964 yılında çıkardığı ‘Her Yerde Kar Var’ isimli ilk 45’liğinden bu yana sahnelerde olan ve adını altın harflerle müzik dünyasına yazdıran Süperstar Ajda Pekkan, aktif sanat hayatına veda etme kararı aldı.

Ajda veda ediyor
08 Nisan 2017 Cumartesi 08:37 tarihinde eklendi.
JÜBiLE ALBÜMÜ
 
Ajda Pekkan müzik kariyerinin 53. yılında ENBE Orkestrası'yla birlikte yeni bir single için stüdyoya girdi. Pekkan, mayıs sonunda çıkaracağı albümün çalışmalarını Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda sürdürüyor. Sözcü'de yer alan habere göre; 71 yaşındaki sanatçı, bu albümle müzik kariyerine nokta koyacak.
 
MÜZiĞE YÖN VERDi
 
Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası'yla müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan bir çalışma için kolları sıvayan Pekkan, 1968 yılında çıkardığı ilk albümünden günümüze kadar tam 19 albüme imza attı. Süperstar her albümüyle Türk pop müziğine yön verdi.
 
Hürriyet