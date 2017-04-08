Ajda veda ediyor

JÜBiLE ALBÜMÜ

Ajda Pekkan müzik kariyerinin 53. yılında ENBE Orkestrası'yla birlikte yeni bir single için stüdyoya girdi. Pekkan, mayıs sonunda çıkaracağı albümün çalışmalarını Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda sürdürüyor. Sözcü'de yer alan habere göre; 71 yaşındaki sanatçı, bu albümle müzik kariyerine nokta koyacak.

MÜZiĞE YÖN VERDi

Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası'yla müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan bir çalışma için kolları sıvayan Pekkan, 1968 yılında çıkardığı ilk albümünden günümüze kadar tam 19 albüme imza attı. Süperstar her albümüyle Türk pop müziğine yön verdi.

Hürriyet