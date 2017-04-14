AK Parti Genel Merkezi önünde intihar girişimi

Ankara'daki Ak Parti Genel Merkezi önüne elindeki pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ehliyetine el konulduğu için çalışamadığı için intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kişi polis tarafından ikna edildi. Ak Parti Genel Merkezi önünde yaşanan olayı bir esnaf cep telefonuyla görüntüledi.

Bugün saat 17.00 sıralarından Ak Parti Genel Merkezi önüne elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki tüfeği boğazına dayanan kişi, iddiaya göre ehliyetine el konulduğu için çalışamadığını belirtti. Yanına gelen vatandaşların uzaklaşmasını isteyen kişinin yanına daha sonra polis ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna ederek elindeki tüfeği alındı. Polisin intihar girişiminde bulunan kişiyi karakola götürdüğü belirtildi. Ak Parti Genel Merkezi önünde yaşanan olayı bir esnaf cep telefonuyla görüntüledi.

GELDİĞİ KAMYONETTE POLİS İNCELEME YAPIYOR

Ankara'daki Ak Parti Genel Merkezi önüne elindeki pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ehliyetine el konulduğu için çalışamadığı için intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kişi polis tarafından ikna edildi. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişinin geldiği kamyonette inceleme yapıyor.