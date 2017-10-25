Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na; ''FETÖ'nün ayağa kalk talimatıyla''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak için geldiği Nevşehir’de, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı 'Hainler devlet yönetemez' açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözünü kınadığını belirten AK Parti'li Ünal, şunları söyledi:

"Bu sözün, değerlendirilecek bir tarafı yok. Ana muhalefet partisinin başındaki kişi, artık haddi aşmanın da ötesine geçerek, tahrik ve provokasyonuna yeni bir şey ekledi. Sanırım, FETÖ’nün ‘Ayağa kalk’ talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti ve artık 2010'dan bugüne kadar hakaretlerine, iftiralarına, yalanlarına ve 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir şey ekledi. Cumhurbaşkanı'mıza karşı kullandığı bu ifade, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu yapılan, alçaklık demiyorum; Necip Fazıl’ın ifadesiyle. Çünkü alçaklık, bir irtifadır. Bu, düpedüz çukurluktur. Bu, siyaset değildir. Böyle bir siyaset olamaz. Türkiye, bir beka mücadelesi verirken, 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi işgal etmek isteyen güçlerle mücadele ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede durduğunu herkes biliyor. O gece, nasıl kontrollü bir şekilde darbecilerden kaçtığını, sıvıştığını herkes biliyor. 15 Temmuz’dan sonra bu ülkenin bayrağını, vatanını ve toprağını savunan yerli ve milli unsurlarla birlikte olmak yerine maalesef bu ülkeye düşman güçlerin sözcülüğünü ve aparatlığını yapmaktadır. Bu sözü, şiddetle reddediyoruz. Bu sözün, bu ifadenin de bu milletin mahşeri vicdanında bir karşılık bulacağını biliyoruz ve bu yapılan çukurluğu, şiddetle kınıyorum ve bunun adı da siyaset falan değildir. Kılıçdaroğlu’nun 2010'da bir kaset operasyonu ile genel başkanlık görevine geldiği günden bugüne kadar yaptığı tek bir şey var; maalesef bu ülkeye düşmanlık, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye düşman olan unsurlarla birlikte hareket etmek ve onların sözcülüğünü yapmaktır. Bunu, şiddetle kınıyoruz ve hiçbir şekilde de bunu kabul etmiyoruz.”

'CUMHURBAŞKANI'NI HAİNLİKLE İTHAM ETMEK, FETÖ'CÜ AKLIN ÜRÜNÜDÜR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ayrıca Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine de tepki gösterdi. CHP’nin, Türkiye'ye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket ettiğini ileri süren AK Parti'li Ünal, şöyle konuştu:

"CHP, uzunca bir süreden beri siyaset yapmıyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz; çünkü siyaset dediğimiz şey, muhalefet partisi için bu siyaset değildir. Bu, apaçık ülkeye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket etmektir. Biz, AK Parti olarak her zaman şunu söylüyoruz. AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti, bir millet ve dava hareketidir. AK Parti, işlerini istişare ile görür ve bugüne kadar da 15 yıl içinde milletimizden onay almadan hiçbir şey yapmadık. Bu milletin faydasına, maslahatına olmayan hiçbir işin yanında olmadık. Hiçbir zaman kendi çıkarlarımızın yanında durmadık. Bu ülkenin menfaatleri için gerektiğinde canımızı ortaya koyduk, 15 Temmuz’da olduğu gibi; ama CHP’nin yaptığı siyaset değildir. Muhalefet de değildir; apaçık düşmanlıktır ve apaçık Türkiye düşmanları ile birlikte hareket etmektir. Kıılıçdaroğlu’nun son sözü de doğrudan Pensilvanya’dakinin ‘Ayağa kalk’ ifadesi ile ilişkisi olması gerekir. Yoksa bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı hainlikle itham etmek; ancak bir FETÖ'cü aklın ürünü olabilir.”

PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere geldiği Nevşehir'de yeni atanan İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ünal, İl başkanlığında partililerle bir süre sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, istifa eden belediye başkanları ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de istifa edeceğini açıkladığını kaydetti. Ünal, “Bunun dışında Yerel Yönetimler Başkanlığımızın riyasetinde bu süreç devam ediyor. Bugün medyaya gerçeği yansıtmayan haber düştü. Bu konuda gelişme olduğunda zaten bizzat ilgili Belediye Başkanımız, parti sözcümüz, bilgilendirecektir. Zaten düzenli olarak kamoyunu bilgilendiriyoruz” dedi.

Yaşanan sürecin 2017 yılı sonuna kadar devam edebileceğini belirten Ünal, “Çünkü daha önce de açıklamıştık, sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete tekrar dönmesiyle beraber genel başkanlığıyla birlikte hem hükümet içerisinde 180 günlük, 6 aylık eylem planlarıyla, hem teşkilatlarımızda, hem belediyelerimizde yeniden bir değerlendirme, 2019’a dönük bir hazırlık çalışması başladı” diye konuştu.

'İSTİFALAR, 2019'A HAZIRLIK İÇİN ALINAN KARARLAR'

Ak Parti’de, bir belediye başkanının bir milletvekilinin ya da bir il başkanının istişare ile bu görevi sonlandırması ya da bir görev değişikliğinin Ak Parti siyasetinin bir parçası olduğunu kaydeden Ünal şöyle konuştu:

“Ak Parti siyaseti içerisinde bir belediye başkanının bir milletvekilinin ya da bir il başkanının, yani kendisini davanın neferi olarak gören her bir arkadaşımızın istişare ile bu görevi sonlandırması ya da bir görev değişikliği bizim siyasetimizin bir parçasıdır. Dolayısıyla hiç kimse bu belediye başkanlarımızla ilgili CHP’nin, Kılıçdaroğlu’nun, ve CHP sözcülerinin yaptığı gibi bunun altında birtakım çirkin iddialar aramaları ya da cezai hukuki bir durum aramaları son derece yanlıştır. Bu istifalar parti içi istişare ile ilgili, partinin 2019’a hazırlanırken aldığı kararlarla ilgilidir. Burada CHP öncelikli olarak, dönüp kendi içine baksın, kendi istifa eden milletvekiline baksın. Aynı zamanda kendi içinde 5 partiye bölünmüş her kafadan bir ses çıkan kendi iç yapısına baksın.”