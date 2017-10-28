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AK Partili vekil kaza geçirdi!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki İzmir karayolunda kaza yaptı.

AK Partili vekil kaza geçirdi!
28 Ekim 2017 Cumartesi 16:21 tarihinde eklendi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki İzmir karayolunda kaza yaptı. 

Kazada hafif yaralandığı belirtilen AK Partili Tin ve Filiz, ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
 