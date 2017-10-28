AK Partili vekil kaza geçirdi!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki İzmir karayolunda kaza yaptı.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki İzmir karayolunda kaza yaptı.
Kazada hafif yaralandığı belirtilen AK Partili Tin ve Filiz, ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
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