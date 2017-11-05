Akar, Hakkari'de denetlemelerde bulundu

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde askeri birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bugün Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki birlik, karakol ve üs bölgelerinde denetleme yaptı. Genelkurmay Başkanı Akar, 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede inceleme yaparken, şehit olan 6 askerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. Akar ayrıca, şehit olan 2 güvenlik korucusunun köyüne giderek ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 04 Kasım 2017 tarihinde Hakkâri / Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Bu kapsamda Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet Hakkâri/Şemdinli kırsalında 02 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen ve sekiz kahraman personelimizin şehit olduğu hain saldırı ile ilgili olarak bölgede incelemelerde bulunmuştur. Orgeneral Akar şehit olan kahraman altı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolunu ziyaret etmiş, buradan Toklu Köyüne giderek kahraman iki Güvenlik Korucusunun ailelerine ve köy halkına taziyede bulunmuştur.'