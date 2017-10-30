Akçakale sınırında terör örgütü flamaları

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin yüksek yerlerine, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin flamaları asıldı.

Akçakale'nin karşısında bulunan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, terör örgütünü simgeleyen flamalar asıldı. Flamalar, sınır hattındaki Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden görülüyor. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait oldukları belirtilen flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.

Telabyad'a daha önce de ABD bayrakları ve terör örgütünün flamaları asılmıştı.