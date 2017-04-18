Akit, Asker ve Polis lojmanlarından çıkan oylara ''FETÖ'' dedi

"Asker ve polis lojmanlarından yine 'Hayır' çıktı" başlıklı haberde "Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan bazı subay, astsubay ve polislerin, ‘Abi’lerin talimatları doğrultusunda HDP’yi desteklediği ortaya çıkmasının ardından anayasa değişikliği oylamasında da Hayır cephesinde yer aldığı belirlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde askerin ve polisin oy kullandığı sandıkların birçoğunda hayır oyunda patlama yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Yenilevent Askeri Lojmanları’nda kalan memurların 2701’inin oyunu Hayır'dan yana kullanırken, 660 kişinin ise Evet oyu verdiği aktarıldı.

Ayrıca, "Hayır" oyunun Diyarbakır ve Hakkari'deki daki polis lojmanlarında da birinci çıktığı hatırlatılarak "Diyarbakır Polis lojmanlarında kalanlar şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu’nda oy kullandı. Polislerin oy kullandığı 2264 numaralı sandıkta evet tercihi; 154 oy alırken, hayır tercihine 166 oy çıktı. Hakkâri’de asker ve polis lojmanlarında “Hayır” tercihi birinci çıktı. Polis ve memur lojmanlarında kalan memurlar, Sümbül Anadolu Lisesi ile Gazi mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullandı. Sümbül Anadolu Lisesi’nde oy kullanan 215 polis ve asker Hayır oyu verirken, 74 memur ise Evet oyu verdi. Gazi mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde ise oy kullanan 205 polis ve asker oyunu Hayır’dan yana kullanırken, Evet tercihine 79 oy çıktı." denildi.

SONUCU FETÖ'YE BAĞLADI

Haberde, seçimlerde asker ve polis lojmanlarından ağırlıklı olarak çıkan "Hayır" sonucu tepkiyle karşılandı ve ortaya çıkan sonuç "FETÖ'nün hala aktif olduğu" şeklinde yorumlandı:

“'HDP’ye oy verin' diyen paralel abilerin emrini dinleyerek HDP’ye çalışan subay, astsubay ve polis amirlerinin Güneydoğu Anadolu’da PKK’ya karşı nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Diyarbakır, Hakkari gibi illerde asker ve polis lojmanlarından çıkan sandık sonuçları, TSK ve Emniyette Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hâlâ aktif olduğunu ortaya koyuyor."

Hürriyet