Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Akşener, deftere şunları yazdı:

Akşener, önce Anıtkabir’e sonra türbeye gitti

"Aziz Atatürk, bugün kuruluşunu tamamladığımız İyi Parti Kurucu Genel Başkan’ı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İyi bir Türkiye’yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki, ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz, bir ömrü Türk Milleti’ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunuz şad olsun"

HACI BAYRAM-I VELİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Akşener daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua eden Akşener, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yollarının açık olması için dua ettiğini söyleyen Akşener, "Allah inşallah eşit rekabet şansını bize nasip etsin. Sizde rahat edesiniz. Bugün başkanlık divanını seçeceğiz, yarında toplantı olacak" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN DİKKATE ALINIYOR"

Akşener bir gazetecinin partinin amblemi ve logosunun çok tartışıldığı yönündeki sorusuna ise, "İlgiye bağlıyorum. Yok farz edemiyor kimse, asıl mesele bu" şeklinde cevap verdi. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Akşener, "Gördüğünüz gibi bu bir kadın hareketi" dedi.

Türkiye’de siyasi rekabetin olmasının en çok basın mensuplarına yarayacağını söyleyen Akşener, "Ondan sonra seçmene yarar. Ondan sonara da herkese yarar. Çünkü 1997 yılını hatırlayın, o zaman ne kadar büyük bir itibarınız vardı siyasetçilerin. Bugün böyle bir şey yok. Vatandaş yakamızdan tutabiliyordu" dedi.

Partiye olan tepkileri çok iyi değerlendirdiğini belirten Akşener, "Önemli olan dikkate alınıyor. Siyasi rekabet dediğim alanda yer dolduracak grup olarak bize görmeseler bu kadar tartışma çıkmazdı. Yani herkes bağırıyor. Özellikle iktidar mensupları. E, işte yolun sonu görünüyor. Ben bütün Anadolu’yu yürüyerek gezeceğim. Ağabeyler yerinden kalkmak zorunda"