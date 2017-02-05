AKUT'tan arkadaşlarına son görev

İSTANBUL Belgrat Ormanı'nda koşu yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Teknik Lojistik Birim Sorumlusu, 49 yaşındaki Murat Bakan son yolculuğa Adapazarı'nda uğurlandı.

17 Ağustos Marmara Depremi ile adını duyuran Arama Kurtarma Derneği (AKUT) lojistik merkezinin işletmesi sorumluluğunu 2013 yılından itibaren yürüten Murat Bakan dün İstanbul Belgrat Ormanı'nda koşu yaparken kalp krizi geçirmesi sonucu öldü.

Asker emeklisi olduğu belirtilen Murat Bakan Orhan Camii'nde öğleleyin yapılan askeri tören ve kılınan namaz ardından cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki ile AKUT üyeleri de katıldı.