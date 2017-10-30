Alacağını istedi, göğsünden vuruldu

Olay, saat 16.20 sıralarında Muratpaşa İlçesi Örnekköy Caddesi'nde bulunan halı saha yanında meydana geldi. Ahmet Sevindir, otomobil satışı yüzünden alacağını istediği R.D. ile sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, aracında bulunan tabancasını alan R.D., Ahmet Sevindir'e 3 kez ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Sevindir, otomobille hastaneye götürüldü. Sevindir, ameliyata alındı. Olaydan sonra kaçan R.D., polis tarafından aranıyor.