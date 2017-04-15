Alarm çalınca kaçtı

Olay, saat 01.45 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yer alan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankanın alarmı çalması üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kapının zorla açılarak içeri girildiğini fark etti. Bunun üzerine bankaya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri incele ekibi gönderildi. Ekipler, banka yetkilileri ile içeride inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Yapılan araştırma neticesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tornavida ile bankanın kapısı açıp içeriye girdiği, kasayı açmaya çalıştığı sırada ise alarmın çaldığı ve bir şey alamadan kaçtığı belirlendi. Bankada hırsızlık girişiminde bulunan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.