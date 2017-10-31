Alişan, resepsiyonda Eda Erol olayını mı anlattı?

Alişan ile Eda Erol, evlilik hazırlıkları yaparken sürpriz bir şekilde ayrılmışlardı.

29 Ekim'de Beştepe'de düzenlenen resepsiyona davet edilen isimlerden Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbetinde bu konunun da gündeme geldiğini ima etti.

Sabah'ın haberine göre Alişan'ın sözleri şöyle:

"Her yıl biraz daha kalabalıklaşan 29 Ekim resepsiyonu; milletin evinde, yine coşkuyla kutlandı. Sanat, spor ve iş dünyasından kimi ararsanız oradaydı. Ve tabii ki en büyük misafirler, 15 Temmuz gazileri ve aileleriydi.

Sayın Cumhurbaskanımız'la özel birtakım şeyler de konuştuk tabii ki malum konularla ilgili ama aramızda..."