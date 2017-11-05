Alkollüyken öldürdü, senaryosu tutmadı

Yazar Emrah Serbes’in karıştığı trafik kazasının benzeri İstanbul’da yaşandı. Bir pizza restoranının müdürü olan Selçuk Cömert, Unkapanı’nda kaza yaptı. “Alkollüyüm, kaza maddi hasarlı” deyip çalışanı Soner Ö.’yü sürücü koltuğuna oturttu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Hayati Arıgan'ın haberine göre, Fatih Unkapanı’nda 30 Ekim sabaha karşı su birikintisine giren bir otomobil bariyerlere çarptı. Aynı yerde, Ramazan Taş yönetimindeki taksi de kazaya karıştı. 31 yaşındaki medikalci Gökhan Akay, arkadaşı olan Taş’ı görünce yardıma koştu. Akay, Taş ve 3 müşterinin araçtan çıkmasında yardımcı oldu. Bu sırada Taksim yönünden hızla gelen Selçuk Cömert yönetimindeki otomobil, kalabalığın arasına daldı ve Gökhan Akay’ın ölümüne neden oldu. Taksici Taş da bacağından yaralandı.

'DİREKSİYONA SEN GEÇ'

Ünlü bir pizza şirketinin mağaza müdürü olan Selçuk Cömert, “Alkollüyüm, maddi hasarlı kaza oldu, direksiyona sen geç” diyerek yanında oturan restoran çalışanı Soner Ö.’yü sürücü koltuğuna oturttu. Olayı soruşturan Fatih Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Soner Ö.’de alkol çıkmadı. Şüpheli, polisin “Şoför sen miydin?” sorusuna “Evet” yanıtı verdi. Ancak polis “Kazada bir kişi öldü, yalan söylüyorsan daha fazla ceza alacaksın” deyince Soner Ö., gerçeği itiraf etti.

'ÖLÜMÜ SONRADAN ÖĞRENDİM'

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Soner Ö., Habertürk’e kazayı şöyle anlattı:

“Selçuk ve 3 arkadaşımızla geç saatlere kadar eğlendik. Yolda kaza yapan araçlar vardı. Su birikintisi nedeniyle biz de kazaya karıştık. Selçuk ‘Ben alkollüyüm, direksiyona sen geç, zaten maddi hasarlı kaza’ dedi. Ben de polise ‘Aracı ben kullanıyordum’ dedim. Ancak kazada ölen biri olduğunu öğrenince polise her şeyi anlattım.”

Hastanede tedavi gören taksici Ramazan Taş, kazada ölen Gökhan Akay’ın 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek “Tesadüfen oradan geçiyordu. Yardımımıza koştu ama maalesef bana yardım ederken hayatını kaybetti. Şikâyetçiyim” dedi.

Bir çocuk babası Akay’ın eşi de kazaya neden olanlardan şikâyetçi oldu. Olayın ardından kayıplara karışan ve gelen itirafla polisin her yerde aramaya başladığı Selçuk Cömert, yaklaşık 30 saat sonra polise teslim oldu. Kan örneği alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüpheli, ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

'ANNEME BAKACAK KİMSEM YOKTU'

İfadesinde, kaza sırasında alkollü olmadığını öne süren Selçuk Cömert kaçış gerekçesini şöyle anlattı: “Yol kaygandı. Frene bastım ama aracı durduramadım. Annem ve kardeşime bakacak kimse yoktu. Tutuklanırım korkusuyla arkadaşımdan direksiyona oturmasını rica ettim. Arandığımı öğrenince teslim oldum. Vicdan azabı duyuyorum...”