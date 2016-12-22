Alman futbolcuya silahlı saldırı

Dinamo Dresden'den yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Alman futbolcu ile ailesinin Wiesbaden kentinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Ailesini ziyaret ettiği sırada dükkana giren kimliği belirsiz soyguncunun, Wachs'ın 59 yaşındaki halasını silah ile öldürürken. Boynundan vurulan genç futbolcu ise ağır yaralandı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Wachs hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada ise olayın ardından iki şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği ve saldırının nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi. Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Minge, yaptığı açıklamada, "Şoke olduk. Şaşkın ve çok üzgünüz. Kulüp olarak Marc'ın ve ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.