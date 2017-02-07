Aman dikkat; kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege'de kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde Çanakkale il geneli ile Çeşme yarımadasında, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."