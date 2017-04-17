Ankara ''Hayır'' dedi, Gökçek ''zafer'' dedi

Ankara 16 Nisan referandumunda büyük bir sürpriz yaşattı. Belediye Başkanı AK partili olan başkent Hayır oyu verdi. Hal böyle olunca gözler Melih Gökçek'e döndü. Referandum sonuçlarının ilk 2 saatinde sessiz kalan Melih Gökçek, sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Sonunda saat 20.30'da Melih Gökçek'ten beklenen twitler geldi. Gökçek Ankara'nın referandumda hayır demiş olmasına değinmeden 'zaferimiz mübarek olsun' twiti attı. Gökçek, "Şu an psikolojim şu; 100 beklerken 95 alan öğrenci gibiyim. Yani sınıfı geçtik. Zaferimiz mübarek olsun. 7 düvel bir oldu ama biz kazandık. Yani millet kazandı. Teşekkürler Türkiye" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'le oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala referandum tahminini videoyla paylaşmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda oğul Gökçek babasına "Baba, sandığa gittik, evet oylarımızı kullandık. Ne düşünüyorsunuz?" diye soruyor.

Soruya Melih Gökçek "Vurur yüze ifadesi, evet çıkacak inşallah bir tanesi" ifadeleriyle cevap veriyor.